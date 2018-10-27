ماتيس: مقتل خاشقجي يقوض استقرار المنطقة

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس السبت إن أحداثا مثل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط وإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين عنها.

وأوضح ماتيس في مؤتمر "حوار المنامة" الأمني الذي يعقد سنويا في البحرين "مع وضع مصالحنا جميعا في السلام في الاعتبار وكذلك احترامنا الذي لا يتزعزع للسلام، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية لا بد وأن يثير قلقنا جميعا بقوة".

وأضاف "إن عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي في وقت تشتد الحاجة إليه".

وقال النائب العام السعودي الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، وهو ما يناقض بيانا رسميا سابقا بأن الصحافي مات خلال شجار داخل القنصلية.

ورغم أن هذه أقوى تصريحات لماتيس فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، فقد قال إن الواقعة لن تضعف العلاقات مع السعودية.