ماتيس: لن يكون هناك تعاون مع الجيش الروسي في سورية

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الثلاثاء إنه لن يكون هناك تعاون مع الجيش الروسي في سورية على الأقل في الوقت الحالي.

وقال ماتيس في مؤتمر صحافي في كاليفورنيا: "لن نقوم بأي شيء إضافي، حتى يفكر وزير الخارجية مايك بومبيو والرئيس (دونالد ترامب) في أي نقطة سنبدأ العمل فيها مع حلفائنا ومع روسيا في المستقبل".

ويتطلب أي تعاون مشترك بين الجيشين الأميركي والروسي موافقة الكونغرس الذي كان قد أقر في وقت سابق قانونا يحظر التعاون بين الجيشين على خلفية قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم في 2014.

والتنسيق الوحيد في سورية حاليا بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة ثانية يقتصر على خط ساخن للتأكد من عدم وقوع حوادث تشمل القوات أو الطائرات التابعة للطرفين.