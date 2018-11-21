ماتيس: نتطلع إلى مرحلة ما بعد مقتل خاشقجي

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن تعقيدات عدة تعترض استقرار منطقة الشرق الأوسط من حرب اليمن إلى النزاع السوري إلى مسار عملية السلام مع السلطة الفلسطينية وصولا إلى النشاط الإيراني.

وأضاف في تصريحات لمراسلي البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مرحلة ما بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال الخاشقجي وأنها تحرص على محاسبة الرياض للقتلة.

وأكد على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة التي قال إن دورها حيوي في معالجة مشكلات المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دول الشرق الأوسط لمعالجة المسائل الجدية ذات الطائع الاستراتيجي والأمني.

وبالنسبة للمهمة الأميركية في سوريا، قال الوزير إن واشنطن "لم تحدد موعدا زمنيا لإنهاء عملياتنا هناك"، مضيفا أن تحرير آخر معاقل داعش معقد.

وصرح بأن الجانب الأميركي طلب من قوات السورية الديمقراطية (قسد) التي يدعهما، التركيز على محاربة تنظيم داعش في وسط وادي نهر الفرات، مشيرا إلى أن القوات الأميركية ستنشر أجهزة مراقبة بالتنسيق مع تركيا لمراقبة الحدود الشمالية في سوريا.

وتطرق ماتيس إلى الحرب في اليمن حيث دعا إلى تعجيل التوصل إلى حل يضع حدا للنزاع. وقال إن على المجتمع الدولي بالتنسيق مع الموفد الدولي مارتن غريفيث التعاون من أجل إيجاد حل سياسي للصراع وإنهائه.

وأثنى على دور دول مثل السويد والسعودية والإمارات في التخفيف من المآسي الإنسانية في اليمن.

كما توجه الوزير بالشكر إلى كل من السعودية والإمارات وقطر على دعم جهود التوصل إلى حل مع حركة طالبان في أفغانستان ودعم جهود المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد.