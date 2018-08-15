ماتيس: 'الأمن التوافقي' حل لمشاكل إطلاق النار في المدن

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس شهد واحدا من حوادث العنف التي تقع في إطار الجريمة المنظمة في ريو دي جانيرو، عندما اندلع إطلاق نار بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه خلال زيارة رسمية إلى البرازيل.

وقال ماتيس الذي يزور ريو دي جانيرو في بداية جولة في أميركا الجنوبية إن إطلاق النار ليلا كان مزعجا.

وصرح للصحافيين في الطائرة "في كل مرة نسمع فيها إطلاق نار نتذكر أن حياة شخص ما يمكن ان تنقلب". وأضاف "أحزنني ذلك".

ويقيم ماتيس بالقرب من شاطئ كوباكابانا حي الأثرياء الذي يبعد خطوات عن الحي العشوائي المعروف باسم شابو مانغيرا.

وتشهد الأحياء العشوائية في ريو حوادث إطلاق نار يومية بين أفراد العصابات المتناحرة أو بين العصابات والشرطة.

ويهدد الرصاص الطائش باستمرار سكان هذه الأحياء.

وأشار ماتيس إلى إن أميركا أيضا تشهد حوادث إطلاق نار خطيرة، وقال "لدينا بعض المدن في أميركا تواجه هذه المشكلة المؤسفة أيضا".

وأضاف "هذا ما يحدث عندما لا نثابر على ما يمكنني أن أسميه أمنا توافقيا يقوم فيه المجتمع بأكمله بمساعدة الشرطة ويكون قادرا على السيطرة على الخارجين عن القانون".