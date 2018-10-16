ماتيس: ترامب يدعمني بنسبة مئة بالمئة

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب أكد تأييده الكامل له وذلك غداة تصريحات للرئيس الأميركي أثارت على ما يبدو تساؤلات بشأن بقاء الوزير في منصبه.

وقال ماتيس للصحافيين على متن طائرة أقلته من واشنطن إلى هوشي منه في مستهل جولة آسيوية تشمل فيتنام وسنغافورة، أنه تحدث مباشرة مع ترامب هاتفيا قبل ظهر الاثنين بتوقيت واشنطن.

وقال ماتيس: "ترامب قال لي أنا معك مئة بالمئة".

وأوضح وزير الدفاع: "أنا ضمن فريقه. لم نتحدث أبدا عن مسألة مغادرتي".

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي أس" التلفزيونية، وصف الرئيس الأميركي ماتيس بأنه "ديموقراطي نوعا ما".

وأضاف ترامب "لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. نتفق معه بشكل جيد جدا. ربما يغادر، أعني أنه في مرحلة ما الجميع يغادرون".

وردا على سؤال بشأن انتمائه السياسي، أكد ماتيس بأنه "لم يتسجل أبدا لدى أي حزب سياسي".

وقال "ملفي في أساسه تأييد الحزبين وهذا يعني حماية الولايات المتحدة. هذا ما طلب مني الرئيس ترامب القيام به، وهذا ما أحرص على القيام به".