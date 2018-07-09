مئة قتيل على الأقل جراء فيضانات في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية الاثنين أن 100 شخص على الأقل لقوا حتفهم بسبب أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات طينية غرب البلاد.



وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحافي أن هناك 68 شخصا لم يعرف مصيرهم معظمهم في منطقة هيروشيما الأشد تضررا.



وتجري عمليات بحث وتنظيف لمنطقة واقعة جنوب غربي هيروشيما، حيث تسبب هطول أمطار غزيرة لعدة أيام في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية.

ويشارك في جهود الإنقاذ حوالي 54 ألفا من عناصر الإطفاء والشرطة وقوات الدفاع الذاتي، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء شينزو آبي، فيما صدرت أوامر غير ملزمة لحوالي خمسة ملايين شخص بإخلاء منازلهم.

وغالبا ما تتعرض اليابان لموجات مطر كبيرة، بالإضافة إلى أعاصير مدمرة في فصل الصيف. والفيضانات الحالية تعد واحدة من أخطر الكوارث من هذا النوع في السنوات الأخيرة في البلاد.