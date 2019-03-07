'مئة عام من العزلة' قريبا على نتفليكس

قالت شركة نتفليكس الأربعاء إنها ستعرض رواية ”مئة عام من العزلة“ للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز للمرة الأولى في مسلسل باللغة الإسبانية.

وسيكون ابنا ماركيز منتجين منفذين للمسلسل الذي سيجري تصويره في كولومبيا مسقط رأس الكاتب الراحل.

وقالا في بيان إن الروائي الحائز على جائزة نوبل، الذي توفي عام 2014، عارض لسنوات بيع حقوق الرواية.

وسبب الاعتراض، حسب البيان، هو إيمان ماركيز أن صيغة الفيلم الروائي غير صالحة للتعبير عن الرواية، وأنه لا يمكن عرضها بصدق إلا باللغة الإسبانية.

وأضافا أن الوقت لن يكون أفضل من الآن لاستغلال شعبية المسلسلات الطويلة وجذب مشاهدة عالمية استثنائية توفرها نتفليكس للمسلسل.

وستكون هذه المرة الأولى التي تعرض فيها على الشاشة الصغيرة الرواية الملحمية الصادرة عام 1967 والتي قادت ماركيز للفوز بجائزة نوبل للآداب، وكرست أدب أميركا اللاتينية كرافد للأدب العالمي برواية الواقعية السحرية.

وشهدت نتفليكس نجاحات عدة في إنتاجاتها باللغة الإسبانية، خاصة مع فيلم روما الذي حظي بجائزة الأوسكار، وكذلك مسلسل (ناركوس) الذي يحكي قصة تاجر المخدرات الكولومبي بابلو أسكوبار.

وكانت رواية (الحب في زمن الكوليرا) قد حولت لفيلم من إخراج مايك نويل في عام 2007، وكذلك صنع فيلم من قصة (وقائع موت معلن).