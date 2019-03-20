مؤشر السعادة...ترتيب الدول العربية

للعام الثاني على التوالي، تحتل فنلندا المرتبة الأولى في المؤشر العالمي، حيث تحافظ دول شمال أوروبا على المراتب العليا في قائمة الدول الأكثر سعادة منذ بدء إصدار التقرير عام 2012.

ويعد التقرير الذي يشمل 156 دولة بمثابة دراسة استقصائية لحالة السعادة العالمية، ويركز هذا العام على ستة متغيرات رئيسية تدعم الرفاهية هي: الدخل والحرية ومحاربة الفساد ومتوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والكرم.

هذا المؤشر يعد بمثابة إقرار من المنظمة الدولية بـ"أهمية السعادة والرفاهية كأهداف وطموحات عالمية في حياة البشر بجميع أنحاء العالم، وأهمية الاعتراف بها في أهداف السياسة العامة ".

وحلت دولة جنوب السودان في ذيل الترتيب العالمي (156) بعد جمهورية إفريقيا الوسطى (155) وأفغانستان (154).

وهذه هي السنة الثانية التي تقيم فيها الأمم المتحدة 117 دولة من خلال سعادة المهاجرين ورفاهيتهم في أراضيها، كجزء من التقرير السنوي.

ويوجد في فنلندا حوالي 300 ألف من الأجانب والمقيمين ذوي الجذور الأجنبية ، من بين 5.5 مليون نسمة. بينما يشكل الأجانب في الإمارات نحو 85 في المئة من عدد السكان.

ولم تقتصر السعادة على الفنلنديين فحسب، بل شملت حتى المهاجرين إليها، كما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا البريطانية جون هيليويل أحد المشاركين في إعداد التقرير السعادة العالمي "الأمر لا يتعلق بالحمض النووي الفنلندي. إنها طريقة عيش الحياة في تلك البلدان".

وحصول الدول على مرتبة متقدمة في مؤشر السعادة لا يحميها من التعرض إلى العنف، كما يظهر الهجوم الأخير على مسجدين في نيوزيلندا (الثامنة عالميا)،

فما يميز المجتمعات السعيدة "مرونتها وقدرتها على التعامل مع الأمور السيئة" كما يقول هيليويل.

الدول الكبرى ليست سعيدة

لم تدخل أي من الدول الكبرى قائمة العشرة الأوائل في مؤشر السعادة العالمي لهذا العام.

فالولايات المتحدة حلت في المرتبة 19 منخفضة درجة عن تقرير العام الماضي وخمس درجات منذ عام 2017.

ويرى جيفري ساكس أحد معدي التقرير ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة إن الإدمان كان واحدا من أسباب تراجع مستوى السعادة في الولايات المتحدة، من الكحول إلى المخدرات وصولا إلى القمار، ومنصات التواصل الرقمية.