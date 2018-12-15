مؤتمر مشترك للمعارضة الإيرانية حول العالم

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن السبت مع خمسين مدينة أخرى حول العالم مؤتمرات للجالية الإيرانية للتضامن "من أجل إسقاط النظام الإيراني" والمطالبة بالحرية والعدالة للإيرانيين.

المؤتمر الذي ينظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو تقليد سنوي يحاول فيه المنظمون ونخب من الجالية الإيرانية تسليط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني وحق الإيرانيين في تقرير المصير.

وستبادل المتحدثون الكلمات عبر شاشات كبيرة في أماكن التجمع.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت يعيش فيه النظام الإيراني "أسوأ حالاته الداخلية والدولية".

وأضاف البيان أن التظاهرات والاحتجاجات مستمرة في إيران رغم "الإجراءات القمعية والاعتقال والسجن وقتل المحتجين".

وشهدت إيران نحو 911 احتجاجا على الأقل في أكثر من 170 مدينة، حسب تقرير صادر عن منظمة "مجاهدي خلق".

ويحتج الإيرانيون على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وقررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران وأعادت فرض عقوبات عليها بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.