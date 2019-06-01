ليفربول- توتنهام.. تغطية مباشرة

انتهى الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم فريق ليفربول الإنكليزي بهدف مقابل لا شيء لتوتنهام.

وجاء هدف الأسبقية عبر المصري محمد صلاح عبر ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

في الدقيقة 38: حارس توتنهام ينقذ شباكه من ركلة قوية لليفربول.

هجمات متبادلة بين فريقي ليفربول وتوتنهام الإنكليزيان.

ضغط متواصل من فريق توتنهام في محاولة للتعادل.

هدوء نسبي في العشر دقائق الثانية من عمر المباراة.

أحرز اللاعب المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثانية أمام نادي توتنهام من ضربة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف من ضربة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد لاعب من توتنهام.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر في موسم 1986-1987.

وتجرى المباراة على ملعب " واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ خسر أمام فريق ريال مدريد بهدف مقابل 3 أهداف خلال نسخة الموسم الماضي.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حدادا على روح اللاعب الإسباني رييس الذي توفي السبت إثر حادي مرور عن عمر 35 عاما.

وهذه تشكيلة الفريقين:

توتنهام هوتسبير (4-2-3-1): هوجو لوريس وكيران تريبيير وتوبي ألدرفيريلد ويان فرتونن وداني روز وهاري وينكس وموسى سيسوكو وديلي آلي وكريستيان إريكسن وسون هيونج-مين وهاري كين.

ليفربول (4-3-3): أليسون بيكر وترينت ألكسندر-أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان ديك واندي روبرتسون وفابينيو وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.