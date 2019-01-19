ليفربول يتجاوز كريستال بالاس برباعية

سجل محمد صلاح هدفين لـ"ليفربول" أمام كريستال بالاس لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لكريستال بالاس.

وسجل صلاح في الدقيقة 46 والدقيقة 75. كما سجل لليفربول أيضا روبرتو فيرمينو في الدقيقة 53 وساديو ماني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان لاعب ليفربول جيمس ميلنر خرج ببطاقة حمراء في الدقيقة 89.

وبذلك احتفظ ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ60 نقطة متقدما على "مان سيتي" الذي يملك 53 نقطة.

وبنهاية المباراة، أصبح محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بـ16 هدفا.