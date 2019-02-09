ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي

حقق ليفربول السبت فوزا سهلا على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل لليفربول كل من ساديو ماني في الدقيقة 24، وجيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 34، والنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة رفع الريدز رصيدهم من النقاط إلى 65 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن منافسه مانشستر سيتي الذي كان قد تصدر لفترة مؤقتة بفارق الأهداف.

وفي باقي المباريات نجح آرسنال في الفوز على مضيفه هادرسفيلد بهدفين لهدف، فيما واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه المميزة بفوزه على فولهام بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الرابع.