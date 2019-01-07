ليفربول يخرج من ثاني أهم بطولة في إنكلترا

خسر نادي ليفربول الإثنين أمام مضيفه ويلفرهامبتون (1-2) ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي، ثاني أهم بطولة في إنكلترا بعد بطولة الدوري الممتاز.

وسجل لأصحاب الأرض راؤول خيمينيز في الدقيقة (38)، وروبين نيفيز في الدقيقة (55)، فيما نجح ديفيد أوريغي في تسجيل هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة (51).

ولعب ليفربول بتشكيلة احتياطية، لكنه اضطر إلى إشراك نجميه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو قبل 20 دقيقة من النهاية، لكن رغم ذلك انتهت المباراة بخسارة الريدز وخروجهم مبكرا من كأس الاتحاد.

وتمكن ويلفرهامبتون من إخراج ليفربول للموسم الثاني تواليا من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بعد أن فاز بالنتيجة نفسها العام الماضي على ملعب أنلفيد رود في دور الـ32.

وهذه هي الخسارة الثانية لليفربول تواليا في غضون أربعة أيام، بعد أن كان قد تعرض للهزيمة أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز (1-2) الخميس الماضي.