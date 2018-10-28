ليستر سيتي يؤكد وفاة مالكه فيكاي سريفدانابرابا

أعلن نادي ليستر سيتي الإنكليزي الأحد مقتل مالك النادي فيكاي سريفدانابرابا في حادثة تحطم طائرة الهليكوبتر الخاصة به التي وقعت السبت قرب ملعب كينغ باور.

وقال النادي في بيان أن سريفدانابرابا كان واحدا من خمسة أشخاص قتلوا في الحادث من دون الافصاح عن هوية بقية الضحايا.​

وذكرت تقارير صحافية أن من بين الاشخاص الذي كانوا مع الملياردير التايلندي فيكاي ابنته وطيارين اثنين وشخص خامس لم تعرف هويته بعد.

وسقطت الطائرة مساء السبت بعد أن عانت من مشاكل ميكانيكية بعيد إقلاعها من أرض الملعب في ختام مباراة بين ليستر سيتي ووست هام في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث، المروحية المتحطمة والنيران تشتعل فيها، على بعد أمتار من الملعب.