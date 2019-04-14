ليبيا.. 121 قتيلا سقطوا في معارك طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن 121 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 561 آخرين منذ بدء هجوم قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية في الرابع من نيسان/أبريل.

ودان مكتب المنظمة في تغريدة على تويتر "الهجمات المتكررة على طواقم العلاج" وسيارات الإسعاف في طرابلس.

ويأمل حفتر المدعوم من سلطة موازية مقرها شرق البلاد لكن غير معترف بها دوليا، مع "الجيش الوطني الليبي" توسيع سلطاته لتشمل الغرب الليبي بعد سيطرته على شرقه وجنوبه.

وتحاول قوات حفتر التقدم باتجاه العاصمة خصوصا على محورين من الجنوب والجنوب الشرقي.

لكن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنية تؤكد تصميمها على شن هجوم معاكس شامل لصد قوات حفتر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إثر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إلى وقف المعارك والعودة للحوار.