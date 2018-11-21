ليبيا.. هجوم على حقل 'الشرارة'

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأربعاء أن مسلحين هاجموا محطة فرعية في حقل الشرارة النفطي الثلاثاء من دون أن يؤثر ذلك على الإنتاج.

وقالت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة في بيان: "قامت المجموعة المسلحة بسرقة ثلاث سيارات تابعة للشركة، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة".

وحقل الشرارة هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، وقد عانى من مشكلات أمنية متكررة في المنطقة المحيطة به، لكن الإنتاج ظل مستقرا نسبيا في الشهور القليلة الماضية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، هاجم مسلحون قالوا إنهم ينتمون لتنظيم داعش مقر المؤسسة الوطنية للنفط وقتلوا شخصين وأصابوا 25 آخرين.

ودفع الهجوم المؤسسة إلى تأجيل مؤتمر في مدينة بنغازي عن تطوير صناعة النفط لمدة 15 يوما.