أميركا: لم نشارك بغارات في ليبيا هذا العام

نفى الجيش الأميركي يوم الخميس المشاركة في غارة على موقع لتنظيم القاعدة في مدينة أوباري الليبية، في ما يتناقض مع تصريح لمسؤول ليبي.

وكان المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، قد قال في بيان مساء الأربعاء إن قوات أميركية ليبية مشتركة "قصفت" موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري.

وقال المتحدث محمد السلاك في بيان "يأتي هذا العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأميركية، متزامنًا مع لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الخارجية محمد سيالة في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي".

لكن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة، قالت إنه رغم دعم الولايات المتحدة لما تصفها بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأميركية لم تشارك في الغارة.

وقالت في بيان "القيادة الأميركية في إفريقيا لم تشارك في الغارة التي جرى الإبلاغ عنها على موقع للقاعدة في أوباري في ليبيا يوم الأربعاء 13 فبراير 2019".

وأضافت "القيادة الأميركية في إفريقيا لم تشن أي ضربات جوية في ليبيا في 2019".