قوات 'الوفاق' تسيطر على منطقة السبيعة

أفاد مراسل "أصوات مغاربية" في ليبيا بأن قوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت مساء الأربعاء، على منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد المراسل بأن قوات "الوفاق" قطعت خط إمداد جديد بالمنطقة وحاصرت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في منطقة قصر بن غشير.

يأتي ذلك فيما أعلنت مفوضية اللاجئين نجاحها في نقل 325 لاجئا ومهاجرا من مركز قصر بن غشير للاحتجاز إلى الزاوية، بعد أن كانوا عالقين وسط الاشتباكات لعدة أيام.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس إن الوضع الإنساني يتدهور بشدة حول العاصمة الليبية حيث "تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال".

وأضافت اللجنة في بيان أن المستشفيات تعاني من نقص مستمر في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه.

وتابعت اللجنة قائلة "يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة والمركبات التي تنقل المصابين بأداء مهامها بأمان".

وكتبت منظمة الصحة العالمية على تويتر أن 278 شخصا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأصيب 1332 آخرين.

وبدأت القوات التابعة لحفتر والمعروفة بـ"الجيش الوطني الليبي" المتحالفة مع حكومة منافسة في شرق البلاد، هجوما على طرابلس لكنها لم تتمكن حتى الآن من اختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.

ودارت معارك ضارية للسيطرة على الضواحي الجنوبية وقرى قريبة، وتعرضت تلك المناطق للقصف وتبدلت السيطرة عليها من وقت لآخر بين الطرفين.

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات