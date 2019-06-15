طرابلس: معارك طاحنة وأرقام مرعبة

قال تقرير للأمم المتحدة يرصد الوضع في ليبيا إن الصراع الدائر حول العاصمة طرابلس تسبب في نزوح أكثر من 94 ألف شخص.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله " تشرد حوالي 94 ألف شخص الآن نتيجة الجولة الأخيرة من القتال".

وأضاف دوجاريك نقلا عن المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا غسان سلامة "العاملون في المجال الإنساني يشعرون بقلق عميق بشأن سلامة حوالي 3700 لاجئ ومهاجر".

ولفت إلى أن "مراكز الاحتجاز التي تتعرض لأعمال قتالية نشطة أو تقع بالقرب منها. تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والماء والصرف الصحي للمحتجزين هناك".

ميدانيا، تتواصل المعارك الدائرة حول طرابلس بين ما يعرف بالجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج.

وشكل مطار طرابلس الدولي ساحة المعارك الرئيسية خلال الأيام الأخيرة، فبعدما أعلنت قوات حفتر السيطرة عليه، قال مصدر عسكري إن القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته.

برنامج الحرة الليلة: حرب بلا هوادة في ليبيا ولا حل في الأفق

المصدر نفسه، اعترف بأن الميليشيات التابعة لخليفة حفتر "لا تزال تسيطر على جزء كبير من المطار، ولكن قواتنا ستواصل مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزائه".

صفحة فيسبوكية تعرف نفسها على أنها "شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر" نشرت مساء الجمعة، تدوينة ضمنتها مقطعا مصورا قالت إنه لمطار طرابلس القديم.

الفيديو يظهر، وفق القائمين على الصفحة، كيف تصدت ميليشيات تابعة للمشير حفتر لهجوم القوات التابعة لحكومة الوفاق.

ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحة الفيديو، وإذا كان الأمر يتعلق فعلا بمطار طرابلس الدولي.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ مطلع نيسان/إبريل الماضي معارك مسلحة طاحنة بعد إعلان خليفة حفتر عزمه دخول العاصمة التي تسيطر عليها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وإلى حين إيجاد أرضية وفاق بين المتناحرين، للجلوس على طاولة الحوار، لا تزال المعارك تحصد أرواح الليبيين والمهاجرين من إفريقيا إلى البلد الذي لم يهدأ منذ إطاحة نظام العقيد القذافي عام 2011.