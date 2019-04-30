ليبيا.. صد هجوم على حقل نفطي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، تعرض لهجوم صاروخي يوم الاثنين.

وأضافت أن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية على محطة تابعة للحقل الذي يقع جنوب غرب البلاد، وأنهم اشتبكوا مع القوة المكلفة بحمايته.

ونقلت وكالة رويترز عن مهندس نفط قوله إن القوة تصدت للمهاجمين في نهاية المطاف.

وأكدت المؤسسة في بيان أنه لم تقع خسائر بشرية في صفوف عمال النفط وأن الإنتاج لم يتأثر.

ولم تتضح بعد الجهة التي ينتمي إليها المسلحون الذين استهدفوا الحقل الذي يقع في منطقة تسيطر عليها قوات "الجيش الوطني الليبي" التابع لخليفة حفتر التي تخوض معركة لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركاء أجانب. وتوقف الإنتاج في الحقل من وقت لآخر بسبب حصار جماعات مسلحة له وحوادث أخرى.