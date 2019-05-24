ليبيا.. سقوط صواريخ على فندق بطرابلس

أصابت صواريخ فندقا فاخرا في العاصمة الليبية في وقت مبكر الجمعة في هجوم ألقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مسؤوليته على قوات الحكومة الليبية المؤقتة التي تحاول السيطرة على طرابلس.

ونشرت وزارة الداخلية صورا لغرفة لحقت بها أضرار في فندق ريكسوس حيث يجتمع مشرعون يعارضون الهجوم الذي يشنه مقاتلون موالون للقائد العسكري خليفة حفتر.

ولم تتوفر بعد معلومات أخرى بشأن الهجوم.

ويحاول "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، السيطرة على طرابلس منذ بداية نيسان/أبريل، لكنه لم يستطع اختراق الدفاعات الجنوبية.

ويتركز القتال في الضواحي الجنوبية لكن فندق ريكسوس أقرب لوسط المدينة بالقرب من المقر السكني السابق للرئيس الأسبق معمر القذافي الذي أطيح نظامه في عام 2011.