قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة في طرابلس

أعلنت القوات الموالية لما يعرف بـ "الجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر الخميس أنها قصفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، مؤكدة استهداف طائرة مسيرة، من دون تسجيل ضحايا.

وجاء في بيان لها، نشر على فيسبوك "بعد قيام طائرة مسيرة تركية بالإغارة على قواتنا، قامت قواتنا الجوية بملاحقتها واستهدافها عند هبوطها في المدرج داخل قاعدة معيتيقة بالقرب من القسم العسكري".

وأكدت إدارة مطار معيتيقة من جهتها استهداف المطار وتعرض مدرج الإقلاع للقصف، ثم أوضحت على صفحتها على فيسبوك أن "القصف بعيد عن المهبط والتشغيل يسير بشكل عادي".

ويعد مطار معيتيقة الدولي، المنفذ الجوي الوحيد غرب ليبيا، وقد أوقفت فيه حركة الملاحة مرارا بعد تعرضه للقصف بسلاح الجو التابع لقوات حفتر التي تعتبر أن المطار يستخدم لشن هجمات ضدها.

ويستخدم المطار للطيران المدني بدلا من مطار طرابلس الدولي المعطل منذ 2014 بسبب المعارك.

ولا تعمل سوى شركات طيران ليبية في البلاد وتؤمن رحلات داخلية ومنتظمة مع بعض الدول مثل تونس وتركيا.

وتشن قوات حفتر، انطلاقا من شرق ليبيا، منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتسببت المعارك حتى الآن في سقوط 562 قتيلا وإصابة 2855 شخصا بجروح، بحسب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.