ليبيا.. توتر ومواجهات قرب طرابلس

أفادت وكالة رويترز بأن ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، تمكن الجمعة من السيطرة على قرية على بعد 40 كيلومترا جنوب طرابلس.

وتحدث مراسل "أصوات مغاربية" في وقت سابق عن أن مناطق جنوب العاصمة تشهد توترا بين قوات حكومة الوفاق الوطني و"قوات حفتر".

وقال إن الاشتباكات المسلحة بدأت في المناطق العسكرية الثلاث: الغربية والوسطى ومنطقة طرابلس، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تشن هجوما على "قوات حفتر" في منطقة السبيعة.

وتفقد رئيس الوزراء فايز السراج قوات حكومة الوفاق الوطني المنتشرة في العاصمة للاطلاع على استعدادها.

وتأتي التطورات العسكرية وسط نزوح جماعي لمواطنين من المناطق الواقعة على الطريق الرابط بين غريان وطرابلس، وفق مراسل "أصوات مغاربية".

وطردت قوات من مدينة الزاوية متحالفة مع حكومة الوفاق "الجيش الوطني الليبي" من حاجز أمني يبعد 27 كيلومترا غرب طرابلس بعد ساعات من سيطرته عليه.

وقال مراسل "أصوات مغاربية" إن تلك القوات أسرت 145 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للواء 106 في قوات حفتر واحتجرت 60 آلية عسكرية.

وقال إن اعتقال هؤلاء تم في كوبري 27 خلال محاولة قوات حفتر التقدم عبر المنفذ إلى طرابلس.

وأعلن حفتر الخميس انطلاق عملية عسكرية لدخول العاصمة، ما أثار ردود فعل دولية دعت إلى وقف التصعيد بين الفرقاء، وسط تأكيد حكومة الوفاق "رفضها للحل العسكري وتصميمها الدفاع عن العاصمة".

وتتنازع سلطتان منذ أعوام الحكم في ليبيا الغارقة في الفوضى. وهناك حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، في غرب البلاد ومقرها طرابلس، وتوجد سلطة موازية في الشرق يسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.