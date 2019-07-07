ليبيا.. استئناف الملاحة في مطار معيتيقة

أعلن لطفي الطبيب المدير العام لمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس عودة الملاحة في المطار بعد توقفها بضع ساعات إثر سقوط قذائف عشوائية خلفت إصابتين في صفوف الطاقم الفني التابع لإحدى الشركات المحلية.

وقال ٫إن الحادثة أصفرت عن إصابة مهندسين "يعملان في شركة الخطوط الإفريقية إصابة طفيفة".

وتعد شركة الخطوط الجوية الإفريقية إحدى الشركات المحلية التي تسير رحلات خارجية من داخل مطار معيتيقة.

ولم تتبن أي جهة رسمية مسؤوليتها عما حدث، لكن قوات "حكومة الوفاق" وجهت الاتهام إلى قوات خليفة حفتر.

وأغلق المطار مرارا، بسبب تعرضه بين حين وآخر لقصف جوي شنته قوات حفتر التي تتهم "حكومة الوفاق" باستخدامه "لأغراض عسكرية" فضلا عن اتهمات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيار تركية من مدرجه.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية وهو يستخدم بديلا لمطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.