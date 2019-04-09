ليبيا.. إرجاء 'الملتقى الوطني'

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الثلاثاء إرجاء "الملتقى الوطني" بين الأطراف الليبية الذي كان من المرتقب عقده من 14 الى 16 نيسان/أبريل، إلى أجل غير مسمى، بسبب المعارك في جنوب العاصمة.

وقال سلامة "لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرَب والغارات تُشَنّ"، مؤكدا تصميمه على عقد الملتقى الوطني الليبي "وبأسرع وقت ممكن".

ومن المقرر أن يعاد مساء الثلاثاء فتح مطار معيتيقة أمام الرحلات الليلية فقط بعد أن كان تعرض لغارة جوية أدت إلى إغلاقه، في حين تواصلت المعارك جنوب العاصمة بين طرفي النزاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة إن سلطة الطيران المدني قررت "استئناف الرحلات الليلية فقط حتى إشعار آخر".

وتُواصل قوّات حفتر هجومها باتجاه طرابلس وسط معارك عنيفة مع خصومها الموالين لحكومة الوفاق الوطني، ما أدّى إلى سقوط 35 قتيلا ونزوح أكثر من 3400 شخص حتى الآن.