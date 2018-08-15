ليبيا.. أحكام إعدام بحق 45 من قتلة المتظاهرين

قضت محكمة ليبية الأربعاء بإعدام 45 شخصا أدينوا بقتل متظاهرين في العاصمة طرابلس خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي عام 2011، وفق ما أفادت وزارة العدل.



وأوضحت الوزارة في بيان أنه تمت محاكمة 124 شخصا في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالإعدام "رميا بالرصاص" وعلى 54 بالسجن خمسة أعوام مقابل تبرئة 22 أمام محكمة استئناف طرابلس.



وتعود القضية إلى 21 آب/اغسطس 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة أشهر من اندلاع ثورة شعبية لإسقاطه. عندما أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة أبو سليم.



وقبض معارضون مسلحون على القذافي وقتلوه في تشرين الأول/أكتوبر 2011 قرب مسقط رأسه في مدينة سرت.