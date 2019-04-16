ليبرمان يقدم دعما مشروطا لنتانياهو  

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان دعما مشروطا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مشيرا إلى أن المفاوضات الصعبة لتشكيل الائتلاف الحكومي ما زالت جارية.

واشترط ليبرمان للانضمام إلى الائتلاف الحكومي تبني الحكومة المقبلة قانونا يلزم المتشددين دينيا بالخدمة العسكرية مثل العلمانيين.

وتأخر رئيس الحزب القومي "إسرائيل بيتنا" في إعلانه دعم نتانياهو حتى مساء الإثنين.

وقد أبلغ هذا الحزب الرئيس رؤوفن ريفلين دعمه نتانياهو وأن مقاعد الحزب الخمسة ستكون حاسمة بالنسبة لرئيس الوزراء الذي سيشكل الائتلاف المقبل.

وتزامن تأييد ليبرمان الذي أعلن عنه خلال حديثه للصحافة في حفل قبل عيد الفصح اليهودي، مع اختتام ريفلين مشاوراته مع رؤساء الأحزاب حول الموضوع ذاته.

ويتعين على الرئيس الإسرائيلي أن يختار المرشح الذي سيوكل إليه مهمة تشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن يتم ذلك مساء الأربعاء عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

واقترح ليبرمان مشروع قانون خلال توليه وزارة الدفاع لإلزام المتشددين دينيا بالخدمة العسكرية، وقال إنه سيبقى في المعارضة وأنه مستعد للذهاب إلى انتخابات جديدة في حال لم يتلق ضمانات بشأن اقتراحه.

ويعفى حاليا اليهود المتشددون الذين يدرسون في معاهد دينية من الخدمة العسكرية الإلزامية التي يعتبرها كثير من الإسرائيليين غير عادلة.

وواجهت محاولات تعديل القانون معارضة قوية من الأحزاب السياسية المتشددة دينيا التي ستسيطر على 15 مقعدا.

وتظهر نتائج الانتخابات حصول حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو والأحزاب اليمينية المتحالفة معه بما فيها "إسرائيل بيتنا"، على 65 مقعدا في البرلمان الذي يضم 120 مقعدا.