لوكاس مورا يصعد بتوتنهام إلى النهائي

حقق توتنهام الإنكليزي الإنجاز وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حول تخلفه أمام مضيفه أياكس الهولندي بهدفين الى فوز قاتل 3-2 بثلاثية للبرازيلي لوكاس مورا الأربعاء في إياب نصف النهائي.

وبدا أياكس في طريقه للتأهل الى النهائي للمرة الأولى منذ 1996 حين تنازل عن اللقب بالخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي، وذلك لفوزه ذهابا خارج ملعبه 1-صفر ثم تقدمه إيابا بهدفين عبر ماثييس دي ليخت (5) والمغربي حكيم زياش (35)، لكن توتنهام عاد في الشوط الثاني بفضل ثنائية لمورا (55 و59) الذي قال كلمته في الوقت القاتل بتسجيله أيضا الهدف الثالث (90+6).

وسيكون النهائي المقرر في الأول من حزيران/يونيو على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد الإسباني، إنكليزيا بالكامل لأن توتنهام سيتواجه مع ليفربول الفائز الثلاثاء على برشلونة الإسباني 4-صفر بعد خسارته ذهابا صفر-3.

وهي المرة الثانية التي تقام المباراة النهائية للمسابقة القارية بين فريقين إنكليزيين بعد عام 2008 حين توج مانشستر يونايتد باللقب على حساب تشلسي بركلات الترجيح.

ومن المؤكد أن الخيبة الهولندية كانت كبيرة الأربعاء، بعد أن كانت بطاقة النهائي بين يدي لاعبي أياكس قبل أن يخطفها منهم لوكاس مورا ورجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذين حرموا أحفاد يوهان كرويف من مواصلة المغامرة التي قادتهم هذا الموسم لتجريد ريال مدريد من اللقب باكتساحه في معقله 4-1 في اياب ثمن النهائي بعد الخسارة ذهابا 1-2، ثم التأهل الى دور الأربعة على حساب يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفوز عليه 2-1 في تورينو بعد التعادل ذهابا 1-1.