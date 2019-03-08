لوحة لكارافاجيو قد تحقق سعرا قياسيا

تعرض لوحة نادرة للرسام الإيطالي الشهير كارافاجيو للبيع في مزاد علني الخميس 27 حزيران/ يونيو في مدينة تولوز الفرنسية وقد تصل قيمتها إلى 170 مليون دولار.

اللوحة التي عثر عليها قبل خمس سنوات، معروضة حاليا في قاعة كولناجي الفنية في لندن، وهي لوحة رسمها كارافاجيو عام 1607، وتصور إحدى بطلات الكتاب المقدس وتدعى يهوديت، وهي تقطع رأس القائد الأشوري هولوفرنيس.

يذكر أن أصحاب منزل في تولوز الفرنسية عثروا على اللوحة سنة 2014 في غرفة علوية بالمنزل.

وقال الخبير الفني إريك توركان إن اللوحة لا تزال في حالة جيدة بشكل مدهش، باستثناء بعض الأضرار البسيطة التي أصابتها.

وذكر توركان أن اللوحة التي ظلت في الغرفة العلوية 100 عام على الأقل خضعت للتحليل للتحقق من أنها لوحة كارافاجيو، وتوقع توركان أن تجلب اللوحة اهتماما كبيرا بين المشترين من خارج أوروبا.

وقال المتحدث نفسه والذي قادت مؤسسته أعمال البحث منذ العثور على اللوحة "هذه اللوحة مهمة جدا لأن كارافاجيو من كبار الفنانين... وهناك 65 لوحة فقط معروفة له".

وهذه هي ثاني لوحة لكارافاجيو تصور قطع يهوديت لرأس هولوفرنيس المخمور. واللوحة الأولى التي يرجع تاريخها إلى عام 1600 تقريبا معروضة في قصر باربيريني في روما.