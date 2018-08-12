يرسم على بذور اليقطين!

لأن الحاجة هي أم الاختراع، نجح فنان مصري شاب في التوصل لمواد جديدة يرسم عليها عندما أراد أن يرسم لوحة ولم يجد ورقة بيضاء حوله، عندها أخذ أحمد رجب قطعة صغيرة من العلكة ورسم عليها وكانت النتيجة مبهرة.

تمكن رجب من أن يصقل موهبته ويرسم على أشياء صغيرة بينها بذور اليقطين وأقراص الدواء.

وعن ذلك قال الفنان أحمد رجب، وهو من مدينة الإسكندرية الساحلية إنه يعمل مع والده في محل تجاري، وكانت البداية حيث كان القلم بيده ووجد نفسه يرسم على قطعة لبانة "علكة" صغيرة.

وتشمل أدوات رجب في الرسم عدسة مكبرة وقلم رصاص رفيع يرسم به مشاهير محليين وعالميين على أشياء صغيرة.