لهذا السبب.. قس سويدي يختصر مراسم زواج!

تمنى قس سويدي مغرم بكرة القدم ألا تمتد مراسم زفاف إلى "وقت إضافي" لكي يتابع مباراة منتخب بلاده ضد إنكلترا في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم السبت.

وقد بارك القس إنجو سودرلوند مراسم الزفاف في كنيسة شمالي غوتنبرج بين عروس سويدية وعريس إنكليزي قبل 45 دقيقة من انطلاق المباراة في مدينة سمارا الروسية.

وقال سودرلوند لرويترز "أتمنى أن يجتمع كل المدعوين في الموعد المحدد وأن تنتهي المراسم قبل المباراة بوقت كاف، وأضاف "يوجد تجمع لمشاهدة المباراة على بعد 100 متر من الكنيسة لذا سنهرع إلى هناك فورا".

وأكد سودرلوند، الذي شاهد خسارة فريقه 2-1 أمام ألمانيا من المدرجات في سوتشي في دور المجموعات لكنه لم يجد بديلا لتغطية مهامه الكنسية خلال المباريات الأخرى، أنه سيرتدي قميص السويد تحت زي القس.

وأضاف "أشعر بتوتر بسبب المباراة لكن الزفاف يجب أن يجعلني أكثر هدوءا. اعتقد أن السويد ستقوم بعمل جيد بسبب تحضيرات الفريق وحب الشعب السويدي مع صلاة أو اثنتين".

وكان القس السويدي توقع فوز منتخب بلاده 2-1 وأن يسجل المهاجم ماركوس بيرج الهدفين.

وقال إنه سيحاول إيجاد قس بديل له لأنه سيسافر لتشجيع منتخب بلاده في موسكو إذا تأهل للمباراة النهائية.

ولكن المباراة انتهت السبت على غير ما يشتهي القس، بخسارة فريق بلاده بهدفين دون مقابل.