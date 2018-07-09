لندن تتهم موسكو بالوقوف وراء هجوم بغاز نوفيتشوك

اتهم وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون الاثنين روسيا بالوقوف وراء هجوم بغاز أعصاب من نوع "نوفيتشوك" تسبب في وفاة امرأة بريطانية.

ودعا وليامسون في كلمة أمام البرلمان البريطاني العالم إلى التضامن مع لندن للتنديد بالهجوم.

وقال إن "الحقيقة البسيطة هي أن روسيا نفذت هجوما على أرض بريطانية مما أدى لوفاة مواطنة بريطانية".

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وكانت السلطات البريطانية أعلنت الأحد وفاة مواطنة بريطانية تدعى دون ستورغيس وتبلغ من العمر 44 عاما بعد تعرضها الأسبوع الماضي لغاز الأعصاب نوفيتشوك.

ووقع الهجوم في بلدة "ايمزبري" التي تبعد نحو 15 كيلومترا من سالزبري حيث تعرض الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في آذار/مارس للتسمم بواسطة الغاز ذاته.

واتهمت بريطانيا في حينه روسيا بتسميم سكريبال وابنته لكن روسيا نفت تورطها في ذلك الحادث.