لماذا يتشابه الأزواج؟

"الأضداد يتجاذبون".. مقولة قديمة لا يبدو أن الأبحاث المعاصرة تؤكدها فيما يتعلق بالأزواج.

فالباحثة الأميركية في معهد كنزي بولاية إنديانا، جستين ليميلر، تقول إن "الناس ينجذبون لآخرين مألوفين لديهم".

وتضيف في حديث لمجلة تايم الأميركية أن "من نألفهم هم من نحبهم وننجذب إليهم" من دون أن نتنبه للأمر.

وتؤكد ليميلر أن الأمر ينطبق على المظهر أيضا، "فمظهرك محبب إليك، وعندما تصادف أشخاصا يشبهونك أو يشاركونك بعض السمات، تنجذب إليهم".

دراسة أجريت عام 2013 تؤكد ما ذهبت إليه الباحثة الأميركية، عندما انجذب المشاركون فيها لصور أشخاص تم تعديلها بإضافة بعض ملامحهم.

بينما وجدت دراسة أقدم أن كثيرين ينجذبون لأشخاص تعود أصولهم لأسلاف مشتركين، وهو ما يفسر تقارب الملامح.

الباحث في علم الوراثة بجامعة ستانفورد الأميركية بن دومينيك، يقول إن الأشخاص المتشابهين وراثيا "يجدون بعضهم البعض بسبب تشابه ميولهم وخصالهم وأذواقهم"، ويضيف أنهم "عادة ما يذهبون إلى الأماكن ذاتها ويمارسون أنشطة مشتركة" وبالتالي فهم يتعارفون من خلالها.

لكن دومينيك يضيف أن "التشابه قد يدفعك للانجذاب لشخص معين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنك ستعيش معه علاقة سعيدة".