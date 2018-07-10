للمرة الـ11.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتانياهو

قالت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء إنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مجددا في واحدة من قضايا الفساد الست التي تواجهه.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه "جرى استجواب رئيس الوزراء لعدة ساعات في مقر إقامته في القدس، في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية".

ولم تحدد الشرطة حول أي قضية جرى الاستجواب، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الشرطة حققت " في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف "4000" أو "قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

وتتعلق القضايا بشبهة سعي نتانياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والّا" الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على الأخير بمئات ملايين الدولارات.

وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم إليه في ملفين منها.

وهذه هي المرة الـ11 التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق. ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد.

ويقول نتانياهو إنه بريء ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشويه تشنها عليه وسائل الإعلام والمعارضة.