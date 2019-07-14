للمرة الثانية.. تأجيل اجتماع "الحرية والتغيير" و"العسكري السوداني"

أعلنت الوساطة الأفريقية أن الاجتماع الذي كان مقررا ومؤجلا من السبت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، تم تأجيله مجددا إلى الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان للوساطة الأفريقية أن التأجيل أتى بناء على طلب للمرة الثانية تقدمت به قوى الحرية والتغيير للوساطة لمزيد من التشاور بشأن الإعلان السياسي والإعلان الدستوري.

وحضر إلى مقر الاجتماع بفندق كورنينثيا وسط الخرطوم كل من الوسيط الأفريقي ووفد المجلس العسكري فيما لم يحضر ممثلو قوى الحرية والتغيير.

وتتباين مواقف الكتل الخمسة المكونة لقوى الحرية والتغيير حول مسودة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تسلمته من الوساطة الخميس الماضي.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل الوساطة الأفريقية الاجتماع بين الطرفين وسط مخاوف من تفاقم الخلافات داخل كتل الحرية والتغيير وانعكاسها على مستقبل الاتفاق بين الطرفين.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد انهارت بعد فض الاعتصام بالقوة لكن جرى إحياء المحادثات المباشرة بين الجانبين بعد جهود وساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.