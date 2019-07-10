للمرة الثالثة.. الكاميرات توثق "رجفة" ميركل

للمرة الثالثة في أقل من شهر، أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرجفة في مناسبة عامة، الأمر الذي أعاد التساؤلات بشأن صحة الزعيمة الألمانية البالغة من العمر 64 عاما.

وخلال وقوفها في مراسم استقبال رئيس الوزراء الفنلندي خارج مقر المستشارية في برلين الأربعاء، اهتز جسد ميركل إلا أنها حافظت على تماسكها على غرار ما حدث في الواقعتين السابقتين.

وأصيبت المستشارة بهذه الرجفة في 18 و27 يونيو الماضي، وكما هو الحال في الواقعتين السابقتين، تعافت بسرعة.

وكانت الحادثة الأولى وقعت في طقس حار، وأعلنت ميركل عقب ذلك أنها بخير بعد شرب ثلاثة أكواب من الماء. لكن طقس اليوم الأربعاء كان باردًا.

يشار إلى أن ميركل كانت قد قالت، خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 يونيو، إنها تتفهم الأسئلة المتعلقة بصحتها، لكنها أصرت على "أنها بخير".

