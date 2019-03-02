'للمرأة ثلاثة أرباع حقوق الرجل!'

أظهرت دراسة جديدة للبنك الدولي تغطي عشر سنوات أن النساء على مستوى العالم لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدنى نسبة تحسن في حقوق المرأة.

وكانت أقل نسبة تتعلق بحقوق المرأة القانونية والاقتصادية على مستوى العالم في الإمارات والسعودية بالترتيب، فيما حققت إيران أقل نسبة تحسن على مستوى العالم في السنوات العشر الماضية.

وأشار البنك الدولي إلى أن "النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، ما يعوق قدرة النساء على الحصول على فرص عمل أو إنشاء أعمال واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن".

وتغطي بيانات التقرير فترة تمتد لعشر سنوات، ويتم إعطاء درجة لكل اقتصاد من الاقتصادات التي يغطيها وعددها 187، وذلك وفقا لثمانية مؤشرات.

وأشار البنك الدولي إلى أن التقدم الذي تحقق على مدى السنوات العشر الأخيرة في المجالات التي يقيسها المؤشر كبيرا، حيث ارتفع المتوسط العالمي من 70 إلى 75، وحقق 131 اقتصادا 274 إصلاحا في التشريعات والقوانين التي أدت إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة.

وطبق 35 اقتصاداً إصلاحات لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، ما وفر الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.

وقام 22 اقتصادا بإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، ما قلص من احتمال استبعاد المرأة من قطاعات معينة من الاقتصاد، كما طبق 13 اقتصادا قوانين تنص على تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة.

6 دول 100%

بحسب المؤشر فإن ستة اقتصادات حاليا، هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد، تتمتع بدرجة كاملة على المؤشر (100)، ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس. وقبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي اقتصاد يمكنه ادعاء ذلك. ووفقا لهذا المؤشر، فقد شهدت الاقتصادات التي أجرت إصلاحات زيادات أكبر في النسبة المئوية للنساء العاملات بشكل عام، مما أدى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

الشرق الأوسط.. أدنى حقوق للمرأة