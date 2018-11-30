لقاء بين وزيري الطاقة الروسي والسعودي

اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس الجمعة على هامش قمة العشرين، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة الروسية في حسابها على "تويتر".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن الموضوعات التي ناقشها الوزيران.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون للنفط غير أعضاء بالمنظمة اجتماعا وزاريا في السادس والسابع من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت رويترز قد نشرت مؤخرا أن روسيا أصبحت مقتنعة بشكل متزايد أنها تحتاج إلى خفض انتاج النفط بالترادف مع أوبك، لكنها ما زالت تساوم السعودية أكبر منتج في أوبك.

وشهد افتتاح قمة العشرين تقاربا روسيا سعوديا، إذ ظهر ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكثير من الود، وتصافحا واقفين بحرارة، قبل أن يجلسا متجاورين على طاولة القمة وهما يتحادثان ويتبادلان الضحك.