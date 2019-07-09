الشرطة الأميركية تتدخل في عدوى لعق الآيس كريم

في لقطة طريفة، قام ضابطان من تكساس بالوقوف أمام ثلاجة الآيس كريم في أحد المتاجر، مرتدين نظارات سوداء.

الضابطان كتبا عبر صفحة شرطة مدينة كِلر بولاية تكساس عبر تويتر، "الآيس كريم الذي ستلعقونه في نهاية الأسبوع هو الذي ستشترونه فقط".

وقد جاء منشور الشرطة عقب انتشار فيديو على الشبكات الاجتماعية لفتاة أميركية من ولاية تكساس داخل إحدى المتاجر، وهي تقوم بفتح علبة أيس كريم وتلعقها دون أن تشتريها.

وقد أوقفت الشرطة الفتاة بعد انتشار الفيديو في نهاية يونيو الماضي، إلا أن الفعل لم يقف عندها، فقد قام آخرون خلال الأيام الأخيرة بتقليدها ونشر مقاطعهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد استطاعت الشرطة الأميركية القبض على بعضهم، إذ كان آخرهم رجل (36 عاما) من ولاية لويزيانا.

يذكر أن لعق الأيس كريم في المتاجر دون شرائه يندرج تحت تهمة العبث بمنتج مستهلك، والتي قد تتراوح عقوبتها من عامين إلى عشرين عاما، أو غرامة تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، بحسب قانون ولاية تكساس.

ولم يتوقف الأمر على الآيس كريم فحسب، بل انتشر مقطع لشخص استخدمت غسول الفم من رف أحد المتاجر وتمضمضت به لتبصقة مجددا في القارورة وتعيده إلى الرف.