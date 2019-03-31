غوغل تتفاعل مع كذبة نيسان

أعلنت غوغل إصدارا خاصا من لعبة "سنيك" بالتزامن مع يوم كذبة نيسان/ أبريل الذي يصادف الاثنين.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن المغرمين باللعبة الشهيرة "سنيك" يمكنهم لعبها عبر أجهزة الخلوي أو الحاسوب، ولكنها لن تتضمن الأفاعي هذه المرة، إذ سيكون هناك قطارات وعليك جمع أكبر عدد من الركاب بالطريقة ذاتها في لعبة "سنيك" التي اشتهرت خلال التسعينيات والفترة التي سبقتها.

وأشارت الشركة إلى أن اللعبة ستكون متاحة لمدة أسبوع بالتزامن مع فترة كذبة نيسان، وتم اختيار سبع محطات يمكنك تحديد اللعب فيها، تضم القاهرة، سان باولو، لندن، سيدني، سان فرانسيسكو، طوكيو أو خارطة العالم.

ويمكنك النفاذ للعبة عبر تطبيق "غوغل ماب" أو متصفح غوغل المخصص للخرائط.