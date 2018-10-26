نتانياهو يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأول زيارة رسمية إلى سلطنة عمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، حسبما أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الجمعة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو إن الزعيمان "بحثا سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية العمانية بأن الزيارة جرت الخميس.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى عمان منذ 1996 عندما زار رئيس الوزراء الأسبق شيمون بيريز السلطنة وقطر من أجل فتح مكاتب تجارية في البلدين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين أول من يقوم بمثل هذه الزيارة إلى مسقط في 1994.