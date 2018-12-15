Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

سم العقرب علاج طبيعي

عقارب Photo: AFP

اعتاد مزارع كوبي اسمه بيبي كاساناس ويبلغ من العمر 78 عاما اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية كي يلدغ نفسه بسمه قائلا إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم.

ولم يعد ينظر إلى هذا العلاج الطبيعي على أنه شيء مستغرب.

فقد وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر هناك يحتوي على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.

وبالرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج يقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، تستخدم شركة لابيوفام الكوبية للمنتجات الدوائية سم العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم فيداتوكس.

ولقي هذا الدواء رواجا، وقال كارلوس ألبرتو ديلجادو مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام إن المبيعات ترتفع عشرة في المئة سنويا.

ويباع فيداتوكس بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم وتجري حاليا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.

وقال كاساناس أثناء عرضه دواءه الشافي للألم بعقرب عثر عليه تحت كومة من الأنقاض: "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه".

وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه.

وقال "يؤلمني لفترة وجيزة ولكن بعدها يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG