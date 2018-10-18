لدعم الشفافية حول البيانات.. أداة جديدة من أبل

أداة جديدة لدعم الشفافية حول البيانات أطلقتها شركة أبل الأربعاء تسمح للمستخدمين في الولايات المتحدة بتحميل نسخة من البيانات التي خزنوها لدى الشركة من خلال بوابة رقمية.

الشركة كانت قد أطلقت هذه الأداة في وقت سابق من العام الجاري في أوروبا لتتماشى مع قواعد حماية البيانات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

الأداة ستسمح للمستخدمين في أميركا بتحميل البيانات التي تشمل جهات الاتصال وتفضيلات الموسيقى ومعلومات حول الإصلاحات السابقة لأجهزة المستخدمين.

وفي السابق كان يتعين على المستخدمين التواصل مع الشركة مباشرة لطلب نسخة من بياناتهم.

وكانت أبل قد أطلقت نسخة أولى من الأداة في أيار/مايو كانت تسمح للمستخدمين فقط بتصحيح بياناتهم أو حذف حسابات أبل الخاصة بهم.

وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن الشركة الأميركية اتخذت خطوات في السنوات الأخيرة باتجاه شفافية أكبر حول بيانات المسخدمين.

وأضافت أبل في وقت سابق هذا العام رسائل على تطبيقاتها تخبر المستخدمين بكيفية استخدام بياناتهم.

ومن المتوقع أن تحدث الشركة الخميس قواعد الخصوصية على موقعها بشبكة الإنترنت لإعلام المستخدمين بأي البيانات يتم تخزينها وأيها لا يتم تسجيله.