اللحوم المصنعة تباع في المطاعم خلال ثلاث سنوات

قالت الشركة الهولندية التي قدمت أول لحم بيرغر مصنع مخبريا قبل خمس سنوات إنها تلقت تمويلا بقيمة 8.8 مليون دولار لمواصلة خططها في تصنيع وبيع اللحوم المصنعة مخبريا.

وأعربت شركة موسى ميت عن أملها في أن تبيع أول منتجاتها في المطاعم بحلول عام 2021، وتحقيق إنتاج على المستوى الصناعي بعد عامين أو ثلاثة من ذلك.

ويحذر خبراء البيئة من أن شهية العالم المتنامية للحوم، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، ليست مستدامة لأن لحوم البقر ولحم الخنزير والدواجن تتطلب مصادر أكبر بكثير من البروتينات النباتية.

ومع ظهور عدد من الشركات الناشئة التي تأمل في إنتاج لحوم مصنعة مخبريا على نطاق واسع في السنوات المقبلة، اندلعت معركة حول المصطلحات المستخدمة لوصف هذه المنتجات.

وأطلق بعض أنصار هذا التوجه مصطلح "اللحوم النقية" في حين أن المعارضين في القطاع الزراعي التقليدي يرون أن "اللحوم الصناعية" أكثر ملاءمة.