لجنة وزارية عربية تدين 'تدخلات إيران'

التقت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران والتي تضم مصر والسعودية والبحرين وتترأسها الامارات، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

ودانت اللجنة في بيان عقب اجتماعها "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

واستنكرت "التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية".

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا الأربعاء في القاهرة في إطار الدورة الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة الصومال، وكانت القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن في مقدم الملفات التي بحثوها.