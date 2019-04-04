لجنة برلمانية تطلب إقرار ترامب الضريبي

طلب النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس لجنة الضريبة في مجلس النواب الأميركي، من دائرة الضريبة الفيدرالية (خدمة الإيرادات الداخلية) نسخا من تقارير الإقرار الضريبي الشخصية والتجارية للرئيس دونالد ترامب لست سنوات.

واعتبر سياسيون ديمقراطيون الطلب خطوة أولى للتنقيب في الأوضاع المالية والعلاقات التجارية للرئيس ترامب للبحث عن مخالفات مالية وضريبية.

وقال نيل في بيان صحافي الأربعاء: "من الضروري أن نضمن مساءلة حكومتنا ومسؤولينا المنتخبين. ولتعزيز الثقة في ديمقراطيتنا، يجب أن يشعر مواطنونا أن الحكومة تدار بشكل لائق".

وخالف ترامب تقليدا عمره عقود، ورفض خلال حملته الانتخابية الإفصاح عن إقراراته الضريبية، وقال إن محاميه نصحوه بألا يكشف عن إقراراته الضريبية لأنها كانت قيد المراجعة في دائرة الضريبة.