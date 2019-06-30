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مقتل اثنين من مرافقي وزير لبناني في هجوم على موكبه

الشرطة اللبنانية

قتل اثنان من مرافقي وزير الدولة اللبناني صالح الغريب في إطلاق نار على موكبه وهو في طريقه إلى منطقة قبر شمون بقضاء عاليه.

وقال الغريب في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص."

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر إطلاق النار على موكب الوزير اللبناني:

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كان قرر الغاء زيارته إلى بلدة كفرمتى بعد توتر الأجواء قبل أن ينضم الوزير صالح الغريب إليه في بلدة شملان واتفق الجميع على إلغاء الزيارة وعند مغادرة الغريب وقع إطلاق النار على موكبه.

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