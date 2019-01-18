لبنان يدعو لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

دعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة خلال اجتماع وزاري عربي في بيروت، لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معتبرا أن غيابها يشكل "الفجوة الأكبر" في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت.

وتعقد الأحد الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب وبغياب دمشق التي علقت الجامعة العربية عضويتها في عام 2011 على خلفية القمع الذي مارسه النظام بحق المتظاهرين آنذاك، قبل تحول التحركات السلمية إلى نزاع دام ومدمر لا يزال مستمرا.

وقال باسيل في كلمة افتتاحية ألقاها خلال اجتماع لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب تحضيرا للقمة، "سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها".

وأضاف "سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذنا أو سماحا بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عارا تاريخيا بتعليق عضويتها بأمر خارجي وبإعادتها بإذن خارجي".

وطغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكانية دعوة سوريا لحضورها. إلا أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس لصحافيين، إن "المسألة السورية لها جوانب مختلفة وحساسة"، مشيرا إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر "التوافق العربي".

وأعادت في الآونة الأخيرة كل من الإمارات العربية والبحرين فتح سفارتيهما في سوريا.

وعنونت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله على صفحتها الأولى الجمعة "لا عرب من دون الشام"، في حين انتقدت صحف محلية أخرى الحضور القيادي الهزيل في القمة التي سيشارك فيها رئيسا موريتانيا والصومال، بالإضافة إلى الرئيس اللبناني المضيف. واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة.

وأوردت صحيفة النهار على صفحتها الأولى اليوم "صدمة بيروت... قمة بلا رؤساء"، في وقت عنونت صحيفة الجمهورية "قمة الاعتذارات والخيبة العربية".

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على هامش الاجتماع التحضيري ردا على سؤال لصحافيين، "ليس مستوى التمثيل ما يحكم على نجاح أو فشل القمة"، مشيرا إلى أن "القمة العربية التنموية تعقد بتمثيل من الدول العربية على مختلف المستويات".

وأوضح أن ما يصنع نجاحها هو "ما سيتخمض عنها من مبادرات ومشاريع تنموية تستهدف تنمية الإنسان العربي والاستثمار في البشر وتحقيق السلام والازدهار".

ويحضر أكثر من 23 ملفا على جدول أعمال القمة، وفق زكي، وهي بمعظمها اقتصادية، إضافة إلى بنود تتعلق بمنطقة التجارة الحرة الكبرى، ومبادرة الأمن الغذائي العربي واستراتيجية الطاقة المستدامة.