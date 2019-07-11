بسبب نصر الله.. توقيف ممثل لبناني

أوردت وسائل إعلام لبنانية الخميس أن النائب العام بالنيابة، أمر بتوقيف الممثل باتريك مبارك إثر دعوى قضائية رفعتها المحامية مي الخنساء ضده، بعد انتشار مقطع صوتي نسب إليه، وتناقله ناشطون على المنصات الاجتماعية على نطاق واسع، ينتقد فيه الممثل الدين الإسلامي والمسلمين إضافة إلى الرئيس ميشيل عون وأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وبحسب المصادر ذاتها، استدعى قسم المباحث الجنائية الممثل اللبناني للاستماع إليه في دعوى الخنساء التي اتهمته بـ "جرائم التهديد والتعرض للسلم الأهلي والإساءة إلى النبي محمد والمسلمين."

وعلى إثر استجوابه صباح الخميس، وخضوعه لمعاينة من قبل طبيب شرعي، تبين، تضيف المصادر ذاتها، "أن مبارك يعاني من بعض الأمراض النفسية".

وهو السبب وراء إخلاء سبيله بسند إقامة، وإحالة ملفه على النيابة الاستئنافية في جبل لبنان.

وقبل أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي نسب لباتريك مبارك، شن فيه هجوما على الإسلام والمسلمين.

واعتبر أن الدين الاسلامي الحقيقي هو ذاك الذي يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

كما هاجم مبارك، الرئيس ميشال عون والأمين العام لما يعرف بـ "حزب الله" حسن نصر الله قائلا: "إن وقعت حرب في لبنان، فسأكون أول من سيتسلح ويحمل بارودة بوجه عون ونصر الله".

يذكر أن محامين آخرين بادروا برفع قضايا ضد باتريك مبارك للقضية نفسها، وطالبوا بالتحقيق مع الرجل فيما اعتبروه مساسا بالأمن اللبناني.

المحامي حسن بزّي طالب من جانبه بمعاقبة مبارك وإلزامه "بالاعتذار من الشعب اللبناني عامة والمسلمين على وجه التحديد".

وغرّد المحامي بزّي حين بلغه خبر اقتياد مبارك إلى قاضي التحقيق "كتبت منذ يومين... باتريك مبارك إلى القضاء. اليوم أقول باتريك مبارك قيد التحقيق والتوقيف الاحتياطي".

من جانبها علّقت الإعلامية ديما الصادق على توقيف باتريك مبارك وقالت إن على الجهات المعنية، في حالة ثبوت مرضه، التكفل بعلاجه وليس توقيفه.

وغردت ديما قائلة "يبدو أن باتريك مبارك مريض، إذا صح هذا فهو بحاجة لعلاج لا إلى توقيف".

وضمّنت ديما تغريدتها بصورة عن تغريدة للممثل باسم مغنية كتب فيها "نحن أبناء المهنة نعرف بأنه مريض ولا نأخذ أبدا على كلامه" وتابع مؤكدا "إنه مريض مريض مريض".

وفي تغريدة أخرى، عاودت الإعلامية ديما الصادق التأكيد على ضرورة تقديم العلاج للممثل باتريك مبارك وشددت على إلزامية عقاب الصحفية التي سجلت ونشرت المقطع.