بينهم رجال أعمال سوريون.. عون 'يوقع' مرسوما بتجنيس مئات الأشخاص

أفادت وسائل إعلام لبنانية الجمعة بأن الرئيس ميشال عون وقع مرسوما مثيرا للجدل بتجنيس نحو 300 شخص بينهم "غير مستحقين".

وأشارت تقارير إلى أن المرسوم يشمل رجال أعمال سوريين بعضهم مقرب من النظام وأشخاصا يحملون الجنسيات الفلسطينية والأردنية والإيرانية والعراقية والمصرية والسعودية والتونسية وغيرها.

وذكرت صحف لبنانية أن مساعي تبذل مع الرئاسة اللبنانية لحفظ المرسوم الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

وأثار المرسوم جدلا حول أحقية رجال أعمال وأصحاب نفوذ بالجنسية اللبنانية، كما جدد هواجس من فكرة توطين اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.​

سؤال وعنجد مش سخرية، من يقبل تجنيس عشرة أشخاص مقابل مبلغ معين، ما الذي يمنعه من تجنيس الآلاف غدا اذا جاءت جهة دولية ودفعت الثمن؟ #لبنان — alia (@aliamansour) May 31, 2018

واعتبر النائب نديم الجميل أن المرسوم "خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف"، وذلك في تصريحات نقلتها الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

وأَضاف "علينا أن نعرف لمن أعطيت الجنسية وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام"، مضيفا أنه سيدرس إمكانية الطعن في هذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة فور وروده في الجريدة الرسمية.

وقالت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان إنها تدرس أيضا إمكانية الطعن في المرسوم ذاته.​

منح الجنسية اللبنانية كمنعها ظالم مظلم ملتبس لا معايير إنسانية أو اخلاقية أو منطقية

التقي الاستاذ منيف حمدان يوم السبت لدراسة اذا ما كان الطعن ممكنا#إستفيقوا #لبنان مرسوم تجنيس قبل انقضاء شهر على الانتخابات! ماذا بعد؟ — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) May 31, 2018

وأكد النائب بطرس حرب من جانبه أن هذا المرسوم يجب أن لا يمر من دون محاسبة.​